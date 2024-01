Super Bowl, sarà sfida tra San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs

La sfida tra le due squadre si ripete dopo essersi affrontate già nel 2020, quando a salire sul gradino più alto era stata Kansas. Ora, l'11 febbraio in Nevada, è in calendario la rivincita. E sarà anche Mahomes contro Purdy, le due stelle più attese, a caccia della possibilità di entrare nella leggenda della Nfl americana

Saranno ancora una volta San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs, a quattro anni di distanza dall’ultima volta, le due squadre a contendersi il Super Bowl , il titolo di campione del football americano della lega Nfl oltre che evento sportivo più seguito, in assoluto, negli Stati Uniti.

Le sfide prima dell’atto finale

Per approdare all’evento conclusivo i Chiefs, guidati da Patrick Mahomes, hanno sconfitto 17-10 i Ravens di Baltimora, attivando così a disputare la quarta finale (con due vittorie a referto) della propria storia. Di fronte, come detto, ci sarà San Francisco, la cui stella è il giovane quarterback Brock Purdy, che nel 2022 aveva ottenuto il curioso titolo di “Mister Nessuno”, assegnato all'ultimo giocatore selezionato al draft dei giovani prospetti. Basti pensare che, proprio due anni fa, Purdy era stato selezionato dalla sua squadra sal settimo giro, ultimo su 262 giocatori. Il quarterback, autore di una stagione da protagonista, ha condotto i suoi ad una rimonta quasi insperata contro i Lions di Detroit. Sotto 24-7 a metà gara, San Francisco ha messo a segno un parziale di 27-0, prima della meta finale di Detroit ormai vana.

Mahones contro Purdy

Come detto, la sfida tra Chiefs e 49ers si ripete: le due squadre si erano affrontate nel Super Bowl del 2020, quando a salire sul gradino più alto era stata Kansas. Ora, l'11 febbraio in Nevada, è in calendario la nuova sfida. E sarà anche Mahomes contro Purdy, le due stelle più attese, a caccia della possibilità di entrare nella leggenda della Nfl.