Super Bowl 2024, prezzi biglietti alle stelle: il meno caro costa 10 mila dollari

Il Super Bowl più costoso di sempre: è così che lo definisce Seat Geeks, rivenditore di biglietti online, che ha dichiarato che il prezzo medio si aggira intorno ai 12 mila dollari. Le cause? Probabilmente la location, che quest’anno sarà il modernissimo Allegiant Stadium di Las Vegas, in Nevada. O, forse, l’importanza non solo per gli Stati Uniti, ma ormai anche per tutto il mondo, di un evento del genere, che unisce sport e musica in una serata indimenticabile.