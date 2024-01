Australian Open, Bolelli e Vavassori perdono la finale di doppio

I due azzurri, alla prima finale Slam in coppia, sono stati sconfitti nell’ultima gara del doppio maschile con il punteggio di 7-6, 7-5. Hanno perso contro l'indiano Rohan Bopanna e l'australiano Matthew Ebden in un'ora e 39 minuti di gioco. Bopanna a 43 anni vince il primo Slam in carriera e diventa numero 1 al mondo nel doppio. Nel singolare femminile, la bielorussa Aryna Sabalenka ha vinto il torneo battendo la cinese Zheng Qinwen. Domenica la finale Sinner-Medvedev

Bolelli-Vavassori perdono la finale

Andrea Vavassori e Simone Bolelli, quindi, hanno perso la finale degli Australian Open - in un'ora e 39 minuti di gioco - contro la coppia formata dall'indiano Rohan Bopanna e dall'australiano Matthew Ebden: punteggio 7-6(7/0), 7-5. I due azzurri erano alla prima finale Slam in coppia. Bolelli aveva vinto il titolo in Australia nel 2015, in coppia con Fabio Fognini: erano stati i primi italiani a riportare un titolo di doppio in un torneo dello slam. Rohan Bopanna a 43 anni ha vinto il primo Slam della sua carriera ed è diventato numero 1 al mondo nel doppio.