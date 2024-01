Serie A, in campo Cagliari-Torino. Lo stadio ricorda Gigi Riva

La 22esima giornata del campionato si apre con il match all'Unipol Domus, tutto esaurito per una partita che è anche l'occasione per i sardi di salutare il leggendario "Rombo di tuono"

È tutto esaurito all'Unipol Domus Arena per il match tra Cagliari e Torino, il primo della 22esima giornata di Serie A. La partita è anche l’occasione per ricordare Gigi Riva, il leggendario “Rombo di tuono” – che con la maglia del team sardo segnò 208 gol – scomparso all’età di 79 anni soltanto pochi giorni fa. "Per sempre Gigi Riva" è la scritta sui distinti dello stadio, mentre i ragazzi di Ranieri giocano con una maglia ispirata a quello dello scudetto del 1970, bianca e senza loghi dello sponsor, per lasciare spazio al numero 11 sul petto. Domani, 27 gennaio, alle 15 scendono in campo Atalanta e Udinese, alle 18 Juventus-Empoli e alle 20.45 Milan e Bologna. Domenica alle 12.30 si gioca Genoa-Lecce, alle 15 Verona-Frosinone e Monza-Sassuolo, alle 18 Lazio-Napoli e alle 20.45 Fiorentina-Inter e Salernitana-Roma (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).