Gigi Riva, chi sono la compagna Giovanna Tofanari e i figli

La compagna Giovanna Tofanari

Riva ha sempre definito "Gianna" Tofanari sua moglie, anche se di fatto non si sono mai sposati. Si erano conosciuti nel ‘68, quando il divorzio non era ancora legge: la donna era separata ma ancora sposata, lui era libero. La loro relazione fu considerata una sorta di scandalo per l’epoca e lei fu soprannominata la "dama bionda", ma la coppia decise di non celebrare il matrimonio neanche in seguito. Lo stesso Riva spiegò la decisione così, al Corriere della Sera: "Ma te lo immagini cosa succede se due si sposano? Non ero il tipo che stava a casa in pigiama. Quando smisi di giocare cominciarono gli impegni come team manager. Ero sempre fuori". La loro unione durò molti anni: poi presero strade diverse pur restando legati in modo solido. Lo scorso giugno sempre Il Corriere gli aveva chiesto come stesse andando il rapporto con "Gianna": "Bene. Mi viene a trovare tutti i giorni. Era un nostro desiderio: per me è un punto di riferimento".