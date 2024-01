Milan, insulti razzisti a Maignan: identificati altri 4 tifosi

I quattro sono stati deferiti in stato di libertà all'autorità giudiziaria. Nei loro confronti, il Questore della Provincia di Udine, ha inoltre emesso un Daspo per la durata di cinque anni

Altre quattro persone sono state identificate dalla Polizia di Udine in relazione agli insulti razzisti gridati al calciatore del Milan Mike Maignan sabato sera. Si tratta di due uomini ed una donna di 45, 32 e 34 anni della provincia di Udine e di un uomo di 42 anni di Udine, tutti deferiti in stato di libertà all'autorità giudiziaria. Nei loro confronti, inoltre, il Questore della Provincia di Udine ha emesso un Daspo per la durata di cinque anni (misura massima prevista trattandosi di soggetti non recidivi).