Serie A, oggi 4 partite. Frosinone-Cagliari 3-1

Il lunch match della 21esima giornata vede il colpo salvezza della squadra di Di Francesco, trascinata dal talentino Soulé. Alle 15 Empoli-Monza, alle 18 in campo Salernitana-Genoa. Alle 20.45 occhi puntati su Lecce-Juventus: in caso di vittoria bianconera, Inter superata (momentaneamente) in classifica di un punto

Dopo le vittorie di Roma e Milan (rispettivamente 2-1 al Verona e 3-2 all'Udinese), la 21esima giornata di Serie A prosegue con altre quattro partite. Il lunch match di oggi, 21 gennaio, ha visto il Frosinone superare 3-1 il Cagliari. Alle 15 Empoli-Monza, alle 18 c'è Salernitana-Genoa. Alle 20.45 occhi puntati su Lecce-Juventus: in caso di vittoria dei bianconeri, l'Inter (impegnata nella Supercoppa) verrebbe momentaneamente superata in classifica di un punto ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). I match delle quattro squadre impegnate in Arabia Saudita verranno recuperati prossimamente.

La cronaca di Frosinone-Cagliari (GLI HIGHLIGHTS)

Sardi in vantaggio al 26' con un destro di Sulemana, al suo primo gol in Serie A. La reazione (e il sorpasso) del Frosinone arriva nel secondo tempo, prima con un colpo di testa di Mazzitelli su cross di Harroui, poi con un gioiello su punizione del talentino Soulé al 75'. Tris di Kaio Jorge al 95'. Da segnalare gli interventi di Scuffet su Cheddira e Gelli. Per i padroni di casa anche un gol annullato a Barrenechea, alla fine del primo tempo, per fallo di Brescianini su Dossena ravvisato dal Var.

Il tabellino di Frosinone-Cagliari 3-1



Gol: 26' Sulemana (C), 64' Mazzitelli (F), 75' Soulé (F), 95' Kaio Jorge (F)

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Zortea, Romagnoli, Okoli, Gelli (dal 48' s.t. Bonifazi); Mazzitelli, Barrenechea; Soulé (36' s.t. Ghedjemis), Brescianini, Reinier (15' s.t. Harroui); Cheddira (15' s.t. Kaio Jorge). All. Di Francesco

CAGLIARI (3-5-1-1): Scuffet; Zappa, Wieteska (dal 26' s.t. Goldaniga), Dossena; Nandez, Sulemana, Prati (dal 31' s.t. Lapadula), Makoumbou, Azzi (1' s.t. Augello); Viola (dal 26' s.t. Di Pardo); Petagna (dal 26' s.t. Pavoletti). All. Ranieri



Ammoniti: Azzi, Soulé, Petagna, Dossena, Lapadula, Zortea, Pavoletti, Kaio Jorge