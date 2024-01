Serie A, in campo Roma-Verona 0-0. Stasera Udinese-Milan

Il campionato riparte con la 21esima giornata, mentre in Arabia Saudita è in corso la Supercoppa italiana, con la finale tra Inter e Napoli che si giocherà lunedì. All’Olimpico l’esordio sulla panchina giallorossa di Daniele De Rossi. Alle 20.45 l’altro match in Friuli. Domani si disputano altre quattro partite

Mentre in Arabia Saudita è in corso la Supercoppa italiana, con il nuovo format a 4 squadre, la cui finale tra Inter e Napoli si giocherà lunedì, in Italia riparte il campionato di Serie A con la 21esima giornata. Alle 18 è iniziato il primo anticipo Roma-Verona, con l’esordio sulla panchina giallorossa di Daniele De Rossi, dopo l’esonero di José Mourinho. L’altro match di oggi, alle 20.45, è Udinese-Milan, con i rossoneri che provano ad accorciare dalla vetta (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Domani si disputano altre quattro partite: si parte alle 12.30 con Frosinone-Cagliari, poi alle 15 Empoli-Monza. Alle 18 tocca a Salernitana-Genoa mentre in serata c’è Lecce-Juventus, con i bianconeri che tenteranno il momentaneo sorpasso in classifica sull’Inter. Le partite delle 4 squadre impegnate in Supercoppa saranno invece recuperate nelle prossime settimane.