Australian Open, Sinner vola ai quarti: sconfitto Khachanov

Missione compiuta per Jannik Sinner . Vittoria in tre set contro il russo Karen Khachanov (6-4, 7-5, 6-3) e quarti di finale conquistati agli Australian Open . Tutto questo in due ore e 34 minuti di gioco. "Sono felice, il pubblico mi ha aiutato nei momenti difficili, mi ha aiutato a restare nel match. E’ stato difficile, abbiamo un gioco simile”, ha detto a fine match l'azzurro. ( LA VITTORIA DI DJOKOVIC )

La partita

Nel primo set Sinner ha avuto in mano il pallino del gioco grazie anche al break in apertura di match, che gli ha regalato l’inerzia della sfida. Il russo ha provato a rientrare in partita, ma non ce l'ha fatta. E da lì il march è stato in discesa, nonostante la fatica del secondo set, vinto 7-5 da Sinner. Dopo il cambio campo, infatti, Jannik ha tenuto il suo servizio e si è preso anche il secondo set. L’azzurro attende il vincitore della sfida tra Rublev e De Minaur. Nell'altro match Djokovic ha dato una lezione al francese Adrian Mannarino, vincendo in tre set (6-0, 6-0, 6-3).