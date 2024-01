Australian Open, Sinner agli ottavi: Baez battuto 6-0, 6-1, 6-3

Punteggio netto per il tennista azzurro, che ha regolato l'argentino in meno di due di gioco. Al prossimo turno se la vedrà con il russo: i precedenti sorridono a Jannik, ma i match tra i due sono sempre stati combattuti

Un rullo compressore. Jannik Sinner prosegue la sua marcia agli Australian Open di tennis vincendo anche contro Sebastian Baez, numero 26 al mondo, e conquistando così gli ottavi per il terzo anno di fila. Punteggio netto per l'altoatesino (6-0, 6-1 e 6-3), che ha regolato il collega argentino in meno di due ore di gioco. Come spiega Sky Sport, il match non ha visto sbavature da parte di Sinner: sei ace, nessun doppio fallo e solo quattro palle break concesse, tutte salvate (LA CRONACA DEL MATCH).