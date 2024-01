Australian Open, Sinner accede al terzo turno: battuto De Jong

In campo di nuovo venerdì

"Ho battuto un giocatore giovane e con grandi potenzialità" ha detto Sinner al termine del match. "Questo pubblico mi ha supportato tantissimo, io cerco di non avere paura di nessuno, ma rispetto di tutti". Sinner tornerà in campo venerdì per il terzo turno contro l'argentino Sebastian Baez, n. 29 al mondo, che ha battuto il colombiano Galan in quattro set.