Coppa Italia, Milan-Cagliari 4-1: i rossoneri ai quarti di finale

Il Milan reduce dal successo con il Sassuolo in Serie A vince a San Siro contro il Cagliari e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia. Per la partita di oggi Pioli ha schierato una squadra giovanissima, mandando in campo quattro titolari sotto i 20 anni: Alex Jimenez (all’esordio in stagione) e Jan-Carlo Simic per la difesa e Romero e Traorè in attacco. I rossoneri, che non vincono la Coppa dal 2003, il 9 gennaio scenderanno in campo contro chi la spunterà domani, 3 gennaio, tra Atalanta e Sassuolo. Ancora da giocare per passare ai quarti anche Roma-Cremonese (domani) e Juventus-Salernitana (4 gennaio). L'unico match già fissato, per il 9, è Bologna-Fiorentina.