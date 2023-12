Coppa Italia, Inter-Bologna 1-2: gol e cronaca degli ottavi di finale

La cronaca di Inter-Bologna

Combattutissimi i primi 45 minuti, nonostante gli zero gol portati a segno. Per i nerazzurri il più vicino alla rete è stato Frattesi – mandato in corner da Ravaglia – ma non sono mancate azioni degne di nota anche da parte di Klaassen e Asllani. Per i rossoblù è stato Fabbian a far ben sperare con un tiro di tacco al volo, finito però fuori. La ripresa inizia subito con un’altra occasione sfumata per Frattesi. Poi al 65’ arriva un rigore per l’Inter: Ravaglia para Lautaro Martinez e la partita non si sblocca. Continua così fino ai recuperi - nonostante grandi azioni soprattutto dell'Inter - e anche oltre. Il primo gol lo mette a segno Augusto appena iniziati i supplementari.

Il tabellino di Inter-Bologna 1-2

2' pts Carlos Augusto, nel sts 8' Beukema, 11' Ndoye



INTER (3-5-2): Audero; Bisseck (1' pts Pavard), Acerbi, Bastoni (29' st Dimarco); Darmian, Frattesi, Asllani (38' st Sensi), Klaassen (29' st Barella), Carlos Augusto; Lautaro Martinez (10' pts Mkhitaryan), Arnautovic (29' st Thuram). (1 Sommer, 12 Di Gennaro, 20 Calhanoglu, 41 Akinsanmiro, 42 Agoume, 44 Stabile, 47 Kamate, 49 Sarr, 50 Stankovic). All.: S. Inzaghi.

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Corazza (31' st De Silvestri), Beukema, Lucumi (10' pts Calafiori), Lykogiannis; Aebischer, Moro (24' st El Azzouzi), Fabbian; Saelemaekers (40' st Ndoye), Van Hooijdonk (40' st Zirkzee), Urbanski (23 Bagnolini, 28 Skorupski, 3 Posch, 8 Freuler, 14 Bonifazi, 19 Ferguson). All.: Thiago Motta.

Ammoniti: Darmian, Pavard, Bisseck, Lykogiannis, Fabbian e Van Hooijdonk per gioco falloso, Barella per proteste.