Coppa Italia, Napoli-Frosinone 0-4: gol e cronaca ottavi di finale

Il Frosinone accede, per la prima volta nella sua storia, ai quarti di finale di Coppa Italia. Gli uomini di Di Francesco hanno battuto il Napoli 4-0 nella partita al Maradona valida per gli ottavi. Al prossimo turno affronteranno la vincente tra Juventus e Salernitana, in programma il 4 gennaio alle 21. Sono già ai quarti Lazio e Fiorentina, mentre mercoledì si sfideranno Inter e Bologna e poi a gennaio si giocano anche Milan-Cagliari (il 2 alle 21), Atalanta-Sassuolo (il 3 alle 18), Roma-Cremonese (il 3 alle 21).

La cronaca di Napoli-Frosinone

È finita 0-4, quindi, la partita al Maradona tra Napoli e Frosinone. Il primo tempo, equilibrato e di grande intensità, è terminato senza reti. Il Napoli aveva trovato il gol con Simeone al 37’, ma è stato annullato per un fallo di mano di Lindstrom a inizio azione. Nella ripresa ritmi ancora alti, con il Frosinone che ha continuato a giocare con coraggio e il Napoli che ha provato a far valere il suo maggiore tasso tecnico. Al 53’ calcio di punizione di Mario Rui e palla contro il palo. Al 65’ il Frosinone ha sbloccato il match: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Barrenechea di testa ha messo il pallone sotto l’incrocio dei pali. Al 70’ gli ospiti hanno raddoppiato: Caso si è involato in campo aperto e, dopo l’uscita di Gollini, lo ha battuto sul primo palo. Il terzo gol del Frosinone è arrivato su rigore, assegnato per un fallo di Di Lorenzo su Gelli: al 91’ sul dischetto è andato Cheddira, che non ha sbagliato. Il 4-0 al 95’, con Harroui. Ai quarti di finale di Coppa Italia ci va il Frosinone.

Il tabellino di Napoli-Frosinone 0-4

19' st Barrenechea, 24' st Caso, 45' st Cheddira (rigore), 50' st Harroui



NAPOLI (4-3-3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Natan, Mario Rui (8' st Di Lorenzo); Cajuste, Demme (8' st Lobotka), Gaetano; Lindstrom (28' st Politano), Simeone (18' st Osimhen), Raspadori (18' st Kvaratskhelia). All.: Mazzarri



FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Monterisi, Okoli, Lusuardi (40' st Romagnoli); Kvernadze (1' st Lirola), Bourabia (21' st Harroui), Barrenechea, Garritano; Brescianini (21' st Gelli), Caso (26' st Soule); Cheddira. All.: Di Francesco



Ammoniti: Bourabia, Kvernadze, Cajuste, Gaetano, Harroui, Monterisi per gioco scorretto; Caso, Politano per comportamento non regolamentare.