Sorteggi Champions League, le avversarie delle italiane agli ottavi

Il quadro degli ottavi di finale

Questo l’esito completo del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League:

Porto-Arsenal

Barcellona- NAPOLI

Real Sociedad-Psg

Bayern Monaco- LAZIO

Atletico Madrid- INTER

Psv Eindhoven-Borussia Dortmund

Copenhagen-Manchester City

Real Madrid-Lipsia

Le avversarie delle italiane

La squadra di Simone Inzaghi se la vedrà contro l’Atletico Madrid di Simeone, che torna ad affrontare la sua ex squadra (e il suo ex compagno Simone Inzaghi alla Lazio). Andata a San Siro, ritorno al Metropolitano. Javier Zanetti a Sky Sport ha commentato così: “Avversaria difficile da affrontare. Conosco Simeone, è un mio amico: so come prepara le partite e saranno due grandi sfide contro due grandi squadre. Erano tutte grandi squadre, sapevamo che poteva essere un sorteggio complicato. Abbiamo grande rispetto dell'Atletico. Sarà un avversario difficile”. Il Napoli affronterà il Barcellona: andata al “Maradona” a febbraio, ritorno in Catalogna a marzo. Alla squadra di Mazzarri non è andata benissimo, ma gli avversari non sono più lo spauracchio ingiocabile dei tempi di Guardiola. Il confronto è già stato ribattezzato “il derby di Maradona“, visto che Diego giocò in entrambe le squadre. Urna terribile per la Lazio che pesca il Bayern Monaco. I tedeschi sono arrivati a questa fase dopo aver raggiunto il primo posto davanti a Copenaghen, Manchester United e Galatasaray. I bavaresi sono attualmente secondi in Bundesliga alle spalle del Bayer Leverkusen. L’andata si giocherà all’Olimpico, ritorno a Monaco.