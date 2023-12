Serie A, ok Lazio e Genoa. Ora Salernitana-Milan e Monza-Fiorentina

Il campionato di Serie A riparte con la 17esima giornata, che si disputa tra oggi e domani, prima dello stop natalizio. Nel tardo pomeriggio si sono disputati i primi due anticipi: Empoli-Lazio, con la vittoria per 2-0 in trasferta dei biancocelesti, e Sassuolo-Genoa, con il successo per 2-1 in rimonta dei liguri (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). In serata, alle 20.45, sono iniziate Monza-Fiorentina e Salernitana-Milan, ora in corso. Domani poi si disputano gli altri 6 match. Si parte alle 12.30 con Frosinone-Juventus, poi alle 15 ci sono Bologna-Atalanta e Torino-Udinese. La capolista Inter ospita alle 18 il Lecce. Alla stessa ora in campo Verona-Cagliari. Infine il match serale, alle 20.45, è Roma-Napoli.