Sorteggi Europa League, ai playoff Milan-Rennes e Roma-Feyenoord

L’urna di Nyon ha ufficializzato gli accoppiamenti degli spareggi di EL. I rossoneri ci arrivano dopo l’eliminazione dalla Champions, scalano. I giallorossi sono invece finiti secondi nel loro gruppo di Europa League. Entrambe devono affrontare questo turno (come dei 16esimi di finale) della competizione per accedere agli ottavi, dove è già qualificata l’Atalanta. La squadra di Mourinho per il terzo anno di fila ritrova gli olandesi. La formazione di Pioli se la vedrà con i francesi ascolta articolo

Milan-Rennes e Roma-Feyenoord. Sono questi gli accoppiamenti dell’urna di Nyon per il turno di playoff di Europa League, una sorta di sedicesimi di finale. I playoff si giocheranno in gara di andata e ritorno giovedì 15 e giovedì 22 febbraio. Il Milan arriva da “retrocesso” in questa competizione dopo essere arrivato terzo nel suo girone di Champions League. La Roma invece ha terminato come seconda nel suo gruppo di EL e dunque deve affrontare, come i rossoneri, il turno di playoff (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE). La squadra di Mourinho per il terzo anno di fila ritrova i temibili olandesi. La formazione di Pioli se la vedrà con i francesi che quest'anno stanno facendo fatica in campionato ma sono ricchi di giocatori di talento.

Il quadro dei playoff di Europa League ROMA -Feyenoord

-Feyenoord MILAN -Rennes

-Rennes Lens-Friburgo

Young Boys-Sporting Lisbona

Tolosa-Benfica

Qarabag-Braga

Sparta Praga-Galatasaray

Marsiglia-Shakhtar Donetsk Atalanta già agli ottavi L’urna di Nyon ha accoppiato ogni seconda classificata degli 8 gironi di Europa League (la prima fascia) a ciascuna squadra retrocessa dalla Champions League (la seconda fascia). Non si potevano affrontare tra loro squadre della stessa nazione (quindi il Milan non poteva pescare la Roma). Inoltre le squadre teste di serie (prima fascia) giocheranno in trasferta il match di andata e in casa quello di ritorno. Le 8 squadre che supereranno gli spareggi approderanno agli ottavi di finale raggiungendo le prime classificate degli 8 gironi di Europa League che si sono già qualificate direttamente. Tra queste c’è l’Atalanta. Il sorteggio degli ottavi si terrà venerdì 23 febbraio sempre a Nyon. La finale dell'edizione 2023-24 si giocherà il 22 maggio 2024 all'Aviva Stadium di Dublino. vedi anche Sorteggi Champions League, le avversarie delle italiane agli ottavi

Il sorteggio di Conference League In Conference la Fiorentina (come l’Atalanta in EL), verrà chiamata in causa nell’estrazione del 23 febbraio, per la composizione degli ottavi. Dove comunque sarà testa di serie ed eviterà le altre big. Invece oggi sono stati fatti i sorteggi del turno playoff. Ecco gli accoppiamenti dell’urna: Sturm Graz-Slovan Bratislava, Servette-Ludogorets, Union San Gilloise-Eintracht Francoforte, Betis Siviglia-Dinamo Zagabria, Olympiakos-Ferencvaros, Ajax-Bodo Glimt, Molde-Legia Varsavia, Maccabi Haifa-Gent. vedi anche Europa-Conference League: Fiorentina a ottavi, Roma ai playoff. VIDEO