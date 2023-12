Addio ad Alberto Antonini, è stato portavoce della Scuderia Ferrari

Era approdato nella scuderia di Maranello nel 2015. Da quel momento in poi e per quattro anni ha ricoperto il ruolo di addetto stampa, gestendo le attività media del team di F1 in pista. Aveva 62 anni

Il mondo dei motori e quello della Ferrari in lutto. È morto, infatti, presso l'Ematologia Seragnoli del Policlinico Sant'Orsola di Bologna, Alberto Antonini, portavoce della scuderia di Maranello in F1 quando il team principal era Maurizio Arrivabene, fino cioè ad inizio 2019. Di Imola, aveva 62 anni e aveva costruito la sua carriera a Autosprint, e poi aveva collaborato con Sky e altre testate. Come segnala proprio Sky Sport, Antonini aveva iniziato la sua carriera in Ferrari nel 2015. Da quel momento aveva ricoperto il ruolo di addetto stampa per poi curare le attività media della Scuderia Ferrari in pista.