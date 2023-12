Serie A, ora in campo Fiorentina-Salernitana e Udinese-Verona

La cronaca di Lecce-Bologna (HIGHLIGHTS)

Per i padroni di casa torna Ramadani dal primo minuto, mentre per gli ospiti titolare in attacco van Hooijdonk al posto di Zirkzee, che si accomoda in panchina. Meglio i salentini nella prima mezz'ora, con i felsinei che si accendono solo nel finale del primo tempo con un pericoloso diagonale destro di Ndoye. Nella ripresa arriva il vantaggio del Bologna: la sblocca su punizione Lykogiannis con un mancino che scavalca la barriera e si infila sotto la traversa. Pochi minuti dopo il greco sfiora la doppietta. I rossoblu insistono e mancano di poco il 2-0 con Ferguson. Al 98' arriva un rigore per il Lecce per un intervento di Calafiori su Falcone: segna Piccoli e la partita termina 1-1.

Il tabellino di Lecce-Bologna 1-1

Gol: 68' Lykogiannis (B), 90' + 10' Rig. Piccoli (L)

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Gonzalez, Ramadani (32' st Rafia), Oudin (18' st Blin); Banda (18' st Sansone) Kristovic (12' st Piccoli), Strefezza (32' st Almqvist). All.: D'Aversa

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Calafiori, Kristiansen; Aebischer (13' st Freuler), Fabbian (13' st Moro); Ndoye ( 40' st Urbanski), Ferguson, Saelemaekers (13' st Lykogiannis) Van Hooijdonk (13' st Zirkzee). All.: Thiago Motta

Ammoniti: Ramadani, Pongragic, Calafiori per gioco falloso, Saelemaekers, Sansone per proteste.