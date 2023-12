Euro 2024, gironi: Italia in gruppo B con Spagna, Croazia e Albania

Come si è svolto il sorteggio

Si sono già qualificate 21 nazionali alla rassegna, mentre le restanti tre verranno fuori dagli spareggi in programma il prossimo marzo. Le fasce in cui sono state divise le squadre sono quattro e sono state stabilite dai risultati ottenuti durante le qualificazioni. Per questa ragione, l'Italia campione in carica è stata messa in quarta fascia, essendo arrivata seconda nel suo gruppo di qualificazione con 14 punti totalizzati.