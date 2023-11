EL e Conference, Atalanta-Sporting 1-1, in campo Roma e Fiorentina

Nella quinta giornata della fase a gironi di Europa League, i bergamaschi, già qualificati, con il punto guadagnato blindano matematicamente il primo posto nel girone D e vanno agli ottavi. In corso il match dei giallorossi in Svizzera contro il Servette per conquistare il passaggio del turno. E sta giocando anche la Viola, in Conference League, contro i belgi del Genk

Il giovedì di coppe europee vede impegnate tre squadre italiane per la quinta giornata dei gironi di Europa League e Conference League. Per il girone D di El l’Atalanta ha affrontato i portoghesi dello Sporting: il match è terminato 1-1, punteggio che permette ai bergamaschi di blindare matematicamente il primo posto nel gruppo e volare agli ottavi di finale. Alle 21, sempre per l’Europa League è iniziata la partita della Roma, in campo in Svizzera contro il Servette per conquistare il passaggio del turno. Per la Conference League, la Fiorentina sta giocando contro i belgi del Genk nel gruppo F (GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE).