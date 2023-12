Serie A, Monza-Juventus 1-2: decide un gol Gatti al 94'

Al via la 14esima giornata di Serie A. Stasera all'U-Power Stadium il Monza ha perso in casa 2-1 contro la Juventus: la squadra di Allegri è al momento in vetta alla classifica in attesa di Napoli-Inter. Si prosegue domani con Genoa-Empoli alle 15, Lazio-Cagliari alle 18 e Milan-Frosinone alle 20.45. Domenica invece in programma Lecce-Bologna (alle 12.30), Fiorentina-Salernitana e Udinese-Verona (alle 15), Sassuolo-Roma (alle 18) e Napoli-Inter (alle 20.45). La giornata si chiuderà lunedì 4 dicembre con Torino-Atalanta alle 20.45 (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).