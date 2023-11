Serie A, Verona-Lecce 2-2. Ora Bologna-Torino

Il campionato di Serie A continua anche oggi ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ), con gli ultimi due match della 13esima giornata. È finito con un pareggio per 2-2 l’importante scontro salvezza del Bentegodi tra Verona e Lecce. Ora in campo Bologna-Torino.

Verona-Lecce 2-2, la cronaca della partita (HIGHLIGHTS)

Nei primi minuti subito occasione per Ngonge con un sinistro da fuori area. Poco dopo ci prova Banda che sfiora il vantaggio. Ma da lì a poco ci pensa Oudin a mettere la palla in rete. Ngonge però dà nuova speranza al Verona al 41' con un bel gol. Nella ripresa il Lecce passa in vantaggio, al 69', con il gol di Gonzalez. Ma poi di nuovi parità: colpo di testa di Djuric che sfrutta l'assist di Terracciano e batte Falcone.

Il tabellino di Verona-Lecce

30′ Oudin, 40′ Ngonge, 70′ Gonzalez, 79′ Djuric

Verona (3-4-2-1): Montipò; Terracciano, Hien, Amione; Folorunsho, Duda, Suslov (dal 30' st Bonazzoli), Thatchoua; Mboula (dal 16' st Lazovic), Ngonge; Djurić. All. Baroni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendray, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Gonzalez, Blin, Oudin; Banda, Krstovic (dal 20' st Piccoli), Sansone (dal 20' st Strefezza). All. D’Aversa.

Ammonizioni: Duda, Dorgu, Banda