Rome 21K-Ford Mustang Mach-E 2023, vincono Bukuru e Nahimana

Sono stati tantissimi, oltre 4mila, gli atleti che si sono presentati alla partenza della 10^ edizione della Rome 21K-Ford Mustang Mach-E per correre le distanze di 10 km e della mezza maratona nella zona più sportiva della Capitale, quella del Villaggio Olimpico, del Palazzetto dello Sport e del Foro Italico, che ha poi visto un successivo transito per le vie del centro storico. “Sono particolarmente orgoglioso per la riuscita dell’edizione 2023, nata tra mille difficoltà. Siamo riusciti ad allestire una gara di altissimo valore tecnico che ha avuto unanimi riscontri positivi da parte dei partecipanti e degli sponsor. Questo è il miglior riscontro per l’intero Forhans Team che ha impegnato tutte le proprie forze affinché tutto andasse per il meglio”, ha dichiarato Gianluca Calfapietra, uno degli organizzatori. I numeri parlano chiaro: sono stati 2.126 gli atleti (1.642 uomini e 484 donne) giunti al traguardo della 21 km, di cui oltre il 30% provenienti dall’estero. Oltre alle gare maschili e femminili hanno partecipato alla maratona anche 70 Pink Ambassador di Fondazione Umberto Veronesi, che si sono cimentate sulle varie distanze, e il gruppo di RomaCammina, guidato da Alessandra Cazzola, che ha portato sulle strade della maratona i praticanti del nordic walking, riconoscibili per gli inconfondibili bastoncini che ne accompagnano la camminata.

La gara femminile

Un’atleta burundese si è imposta anche nella mezza maratona femminile, dove a prevalere è stata Cavaline Nahimana, iscritta per l’Unicusano Livorno, giunta prima in 1:13:22. Alle sue spalle la keniana dell’Acsi Campidoglio Paladino Nancy Kerubo Kerage che ha tagliato il traguardo in 1:18:46. Sul podio e prima delle italiane, una delle stelle del podismo laziale, il capitano delle Fiamme Gialle tesserata per l’Old Stars Ostia, Giulia Montagnin, che ha chiuso in 1:22:19. “Il percorso era molto veloce quindi sono riuscita a tenere il ritmo che avevo in mente per tutto il tracciato e ho vinto con un tempo che mi soddisfa molto. Ringrazio gli organizzatori perché la gara è stata davvero perfetta”, ha dichiarato la vincitrice al traguardo”, ha dichiarato la vincitrice al traguardo. Nella 10 km ha invece trionfato la svedese Hanna Bergström, recentemente terza nella Corsa dei Santi, che ha fermato il cronometro in 37.34. Piazze d’onore per Kalliopi Schistocheili, atleta della Romatletica Footworks, e per Biancamaria Boev, iscritta per la SS Lazio Atletica.