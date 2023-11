Maratona di Torino, percorso e orari: più di cinquemila partecipanti

In contemporanea si svolgeranno altri due eventi sportivi “Turin Half Marathon” e la “City Run” ascolta articolo

Oggi, domenica 5 novembre 2023, nel capoluogo piemontese si corre la Maratona di Torino. Dalle 7.30 ci sarà la chiusura di tutto il percorso di gara che si articolerà tra le vie cittadine: partenza da via Pietro Micca, via Cernaia, corso Vinzaglio, corso Duca degli Abruzzi, largo Orbassano, corso IV Novembre, corso Agnelli, piazzale Caio Mario nord, corso Settembrini, piazzale Caio Mario sud, corso Unione Sovietica, rotonda Carello, strada del Drosso fino al confine con il territorio del comune di Beinasco.

Il percorso La gara proseguirà fuori dal territorio cittadino, interessando i comuni di Beinasco (Borgaretto), Nichelino (Stupinigi) e Moncalieri e rientrerà nel territorio comunale di Torino previsto in corrispondenza del 34esimo chilometro in corso Moncalieri, per poi proseguire in piazza Zara, ancora corso Moncalieri, ponte Umberto I, corso Cairoli, lungo Po Diaz, lungo Po Cadorna, corso San Maurizio, Rondò Rivella, corso Regina Margherita, via XX Settembre, piazza San Giovanni, piazzetta Reale e arrivo in piazza Castello.

La City Run nel centro cittadino In contemporanea alla Maratona di Torino si svolgeranno altri due eventi sportivi "Turin Half Marathon" e la "City Run". Mentre il percorso della prima manifestazione coinciderà con quello della "Maratona di Torino" (con partenza in coda alla Maratona e arrivo nel territorio di Stupinigi), la seconda manifestazione, che non avrà carattere competitivo, interesserà esclusivamente il centro cittadino.

Partecipanti al via Ci sono tutti i presupposti perché sia una grande festa del running: un percorso veloce, anzi velocissimo, tre distanze (maratona, mezza maratona e sette chilometri) per tutte le gambe, una partenza da favola in Piazza Castello e più di cinquemila runner al via. Una manifestazione che è cresciuta tanto, arrivando quasi a raddoppiare gli iscritti dell'edizione 2022. Non è, infatti, un caso che proprio quest'anno la Torino City Marathon sia entrata nel prestigioso calendario internazionale AIMS (Association of International Marathons and Distance Races), un riconoscimento che premia la qualità di un'organizzazione che di anno in anno ha saputo ulteriormente migliorare i servizi offerti al maratoneta e che attesta una crescita costante, possibile grazie all'impegno del comitato organizzatore – formato da Team Marathon S.S.D., Torino Road Runners A.S.D. e Fondazione Piemontese per la Ricerca sul cancro onlus –, sostenuto fattivamente da Regione Piemonte, Città di Torino e i Comuni di Beinasco, Nichelino e Moncalieri, tutti toccati dal percorso della manifestazione.