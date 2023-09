Maratona Berlino, etiope Assefa migliora di 2' record mondo donne

L'etiope Tigst Assefa infrange il record del mondo nella maratona femminile di oltre due minuti nella corsa di questa mattina a Berlino. L'etiope è arrivata al traguardo alla Porta di Brandeburgo con un sensazionale tempo di 2ore11minuti e 53 secondi, superando di 2minuti e 11 secondi il precedente primato della keniana Brigid Kosgei, che aveva corso con un tempo di 2:14:04 a Chicago nel 2019. L'atleta classe 1994, vincitrice a Berlino anche nel 2022, passa ai 10km in 31'45" e alla mezza in 1h06'20". In tanti si aspettavano un crollo, ma anzi, la Assefa ha rilanciato chiudendo su un tempo quasi "maschile" e portando la maratona femminile su un altro livello. Completano il podio la keniana Sheila Chepkirui (2h17'49") e la sorprendente tanzaniana Magdalena Shauri (2h18'41").



Il keniano Eliud Kipchoge vince la gara maschile

Nella gara maschile, il keniano Eliud Kipchoge ha vinto la sua quinta maratona a Berlino, in 2h02:42, un tempo che non gli permette di migliorare il record del mondo di 2h01:09 stabilito lo scorso anno tra le strade della capitale tedesca.