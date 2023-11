Maratona di New York, percorso e storia della gara: le info

Il percorso

Si attraversa il quartiere di Brooklyn per raggiungere il Pulasky Bridge ed entrare quindi Queens a metà del percorso (21,097 km). In questo quartiere si corre per circa quattro chilometri, fino ad attraversare l’East River sul Queensboro Bridge per approdare sull’isola di Manhattan. Il percorso va dritto verso nord lungo la First Avenue e attraversa il Willis Avenue Bridge, approdando così nel Bronx. Sulla terraferma si corre per meno di due chilometri, prima di tornare a Manhattan passando sul Madison Avenue Bridge. Lungo la Fifth Avenue si raggiunge Central Park e lo si costeggia sul lato orientale, per poi entrarvi a metà della sua lunghezza e correre l’ultimo tratto all’interno del parco. La corsa si conclude nella parte sud-occidentale di Central Park.