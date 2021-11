È iniziata alle 8.40 locali, le 14.40 in Italia, la corsa femminile, mentre 25 minuti più tardi sono partiti anche gli uomini. Dopo lo stop del 2020 a causa dell'emergenza coronavirus, ricomincia una delle più note competizioni sportive della Grande Mela. La keniana Peres Jepchirchnir ha vinto tra le donne con il tempo di 2h22'04", Albert Korir ha tagliato per primo il traguardo nella gara maschile in 2h09'57". Terzo l'azzurro Eyob Faniel, che riporta l'Italia sul podio