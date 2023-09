11mila squalifiche alla maratona, in bus e in auto verso il traguardo

E' successo a Città del Messico, alla gara dello scorso 27 agosto a cui hanno preso parte circa 30mila persone. Sono accusati di aver utilizzato mezzi pubblici, auto o biciclette per raggiungere il traguardo. Sono stati scoperti attraverso dei chip che hanno svelato che avrebbero saltato alcuni dei checkpoint posizionati lungo il percorso

Con ogni mezzo per arrivare al traguardo, nel vero senso della parola. È successo a Città del Messico lo scorso 27 agosto durante la XL Mexico City Marathon Telcel 2023, dove 11mila dei partecipanti (su circa 30mila) sono stati squalificati per aver usato mezzi pubblici, auto e biciclette per arrivare prima al traguardo.