Tennis, B.J. King Cup: l'Italia batte la Slovenia e vola in finale

Le ragazze del tennis a Siviglia battono la Slovenia e si qualificano per la finale della Billie Jean King Cup, la cosiddetta Davis di tennis femminile. Nell'ultimo atto del torneo le azzurre sfideranno la vincente tra Canada e Repubblica Ceca. Nella semifinale dopo la vittoria nel primo singolare di Martina Trevisan, il punto decisivo è stato realizzato da Jasmine Paolini che ha superato per 6-2, 4-6, 6-3 Tamara Zidansek.

In finale dieci anni dopo



Dopo il primo singolare vinto da Martina Trevisan per 7-6 6-3 contro Kaja Juvan, Jasmine Paolini si è imposta su Tamara Zidansek per 6-2, 4-6, 6-3, portando esattamente dieci anni dopo l'ultima volta le azzurre in finale, allora l'Italia si aggiudicò il trofeo nella finale di Cagliari contro la Russia. Domani si cercherà di bissare l'impresa, nella sfida in onda alle 15 tra la vincentre tra Canada e Repubblica Ceca.