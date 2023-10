Caso Hermoso, la Fifa squalifica Luis Rubiales per tre anni

L’ex presidente della Federcalcio spagnola non potrà svolgere alcuna attività legata al calcio per tutto il periodo. Dal momento della notifica, avvenuta oggi, Rubiales ha dieci giorni per chiedere le motivazioni e impugnare la decisione presso il Comitato d'Appello della Fifa

La Commissione disciplinare della Fifa ha deciso: Luis Rubiales è stato squalificato per tre anni. L’ex presidente della Federcalcio spagnola, finito al centro delle polemiche per aver baciato senza consenso la giocatrice della Nazionale Jenni Hermoso dopo la vittoria alla Coppa del mondo femminile, non potrà svolgere nessuna “attività legata al calcio per tre anni, sia a livello nazionale che internazionale, sulla base del fatto che la sua condotta ha violato l'articolo 13 del Codice Disciplinare Fifa". Lo ha reso noto la Fifa.