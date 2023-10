Gp Messico, prima fila tutta Ferrari: pole di Leclerc davanti a Sainz

Le Ferrari si sono scatenate sul circuito di Città del Messico. Charles Leclerc ha conquistato la pole position battendo il compagno di squadra, Carlos Sainz junior , per una prima fila tutta rossa. Quarto tempo per Daniel Ricciardo, capace con l'AlphaTauri di battere Sergio Perez e Lewis Hamilton. Settimo Oscar Piastri con la McLaren, poi Russell con la Mercedes e le due Alfa Romeo di Valtteri Bottas e Zhou Guanyu.

Furia Rossa

La prima fila tutta rossa mancava da un anno, è stato il premio a un bel lavoro e il segnale che il potenziale su cui lavorare c'è. Importante aver piazzato la zampata dopo un weekend in crescendo in cui si è lavorato in progressione. Nessuno si aspettava il colpaccio dopo le libere, invece i due ferraristi hanno stupito. E ora sperano di battere in gara Max Verstappen.