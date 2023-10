F1, malore per Carlos Sainz della Ferrari a Città del Messico

Il pilota non si è presentato all'incontro con la stampa del giovedì per disturbi gastrointestinali. In caso di assenza alla gara sarebbe pronta la riserva, Robert Shwartzman

Malore per il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, che non si è presentato, a Città del Messico, all’incontro con la stampa del giovedì in vista del Gran Premio. Un’assenza a un appuntamento importante che, senza validi motivi, può far scattare anche delle sanzioni sportive. Sainz, riporta il Corriere della Sera, è rimasto in hotel dopo aver accusato un malessere gastrointestinale ma starebbe già meglio e la Ferrari assicura la sua presenza alle prove libere di venerdì. In caso di assenza ad ogni modo sarebbe pronta la riserva, Robert Shwartzman.