Formula 1, la Ferrari di Leclerc in pole nel Gp degli Usa: highlights

La Ferrari di Charles Leclerc partirà in pole position nel Gran Premio degli Stati Uniti, 18/a prova del mondiale di Formula 1, in programma domenica sul circuito di Austin. Il pilota monegasco, che ha realizzato il tempo di 1.34.723, avrà al suo fianco in prima fila Lando Norris con la McLaren. Seconda fila della griglia per la Mercedes di Lewis Hamilton e l'altra Ferrari di Carlos Sainz, mentre in terza partiranno George Russell con la Mercedes e Max Verstappen con la Red Bull.

La pole Leclerc era stato superato per soli 5 millesimi da Verstappen, ma il tempo che valeva l'undicesima pole della stagione per il tricampione del mondo è stata cancellata per mancato rispetto del track limit alla curva 19 del circuito. Il settimo tempo di giornata lo ha segnato Pierre Gasly con la Alpine, e insieme a lui in quarta fila della griglia il suo compagno di squadra Esteban Ocon. In quinta fila ci saranno Sergio Perez sulla Red Bull e Oscar Piastri con la McLaren. Nella Q1 era stato Hamilton a realizzare il miglior tempo (1:35.091) mentre sono state eliminate entrambe le Aston Martin di Alonso e Stroll, con lo spagnolo che in stagione non aveva mai mancato la Q3, le due Williams e anche la Haas di Huelkenberg. La bandierina nella Q2 l'ha piantata Leclerc, il più veloce in assoluto con 1:35.004, davanti a Verstappen ed Hamilton. Hanno invece mancato l'accesso alla qualifica per la pole position le Alfa Romeo di Zhou e Bottas, la Haas di Magnussen e le Alpha Tauri di Ricciardo e Tsunoda.

Leclerc: macchina buona "La vettura mi ha dato da subito buone sensazioni, anche se non partirò dal lato pulito della pista è sempre ottimo essere davanti a tutti". Queste le parole di Charles Leclerc, pilota della Ferrari, intervistato nell'immediato post qualifica del Gran Premio degli Stati Uniti, in seguito alla pole position conquistata al termine della sessione di qualifiche sul circuito di Austin. "Abbiamo fatto delle buone prove libere. Nel corso delle qualifiche ho commesso qualche errore, ma penso sia stata una sessione dura per tutti. Sono in pole per la gara di domenica e il risultato mi rende felice. Partire davanti non sara' certamente facile, ma adoro questo circuito e l'atmosfera che si respira qui", conclude il monegasco della Rossa.