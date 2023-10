Formula 1, Pirelli sarà fornitore esclusivo fino al 2027

Formula 1 e FIA hanno accettato l’offerta presentata dall’azienda italiana per il triennio 2025-2027, con la possibilità aggiuntiva di estendere la collaborazione per un’ulteriore stagione. L'accordo nomina Pirelli come fornitore unico del FIA Formula One World Championship e dei campionati Formula 2 e Formula 3

Pirelli prolunga la sua presenza in Formula 1 come Global Tyre Partner. Formula 1 e FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) hanno infatti accettato l’offerta presentata dall’azienda italiana per il triennio 2025-2027, con la possibilità aggiuntiva, per FIA e FOM, di estendere la collaborazione per un’ulteriore stagione. Questo accordo, avviato con l’omologazione tecnica ricevuta dalla FIA lo scorso giugno e ratificato dal Consiglio Mondiale della FIA, nomina Pirelli come fornitore unico del FIA Formula One World Championship e dei campionati Formula 2 e Formula 3.

L'impegno di Pirelli in Formula 1

Al termine di quest’ultimo contratto (inclusa la possibile estensione), Pirelli sarà stata fornitore della Formula 1 per 18 anni consecutivi, dal 2011. In questi anni, Pirelli è stata pioniera in tutte le sfide tecnologiche richieste dalla massima competizione dell’automobilismo sportivo. Dal suo debutto nel 2011 con pneumatici da 13” ad alto degrado al passaggio nel 2014 alle vetture con una power unit ibrida e all’utilizzo di pneumatici più larghi dal 2017 fino all’introduzione nel 2022 delle attuali gomme da 18”, Pirelli ha risposto alle sfide con un prodotto affidabile in ogni tipologia di asfalto e di condizione climatica, supportando le squadre, la FIA e la Formula 1 con puntualità e flessibilità. L’impegno di Pirelli in Formula 1 – come in tutto il motorsport, dove è presente da più di 110 anni e in oltre 350 campionati nel mondo – rappresenta una straordinaria opportunità di innovazione e di sperimentazione di nuove tecnologie e processi, anche attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, da trasferire nella produzione delle gomme per le vetture stradali.

Non solo pneumatici

Pirelli non è soltanto il fornitore dei pneumatici per la Formula 1, ma è anche un partner globale nella promozione di questo sport in tutto il mondo grazie a numerose iniziative, non solamente in pista. Fra queste, ci sono i progetti rivolti alla crescita della prossima generazione di giovani piloti in tutte le diverse serie propedeutiche – nello specifico, la Formula 2 e la Formula 3.

Pirelli supporta inoltre gli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti da Formula 1, che si è impegnata a diventare Net Zero Carbon entro il 2030. L'azienda è in prima linea nella ricerca e nello sviluppo - insieme a FIA e Formula 1 - di nuove soluzioni sia a livello sportivo che tecnico, a sostegno del lavoro già svolto per ridurre le emissioni di CO2 durante l'intero ciclo di vita di un pneumatico di Formula 1.