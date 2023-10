Spagna, il Levante scende in campo con maglia contro il cancro al seno

In occasione della giornata internazionale del cancro al seno, la squadra spagnola ha scelto di dedicare una maglia speciale contro la malattia tramite l'iniziativa Contra el càncer

Il Levante, squadra spagnola di calcio che milita in seconda divisione, in occasione della giornata internazionale del cancro al seno (19 ottobre), ha scelto di fare qualcosa di concreto, scendendo in campo con una maglia speciale dedicata all’iniziativa “Contra El Cáncer”. Al posto del main sponsor Macron, che ha patrocinato il progetto, è stata infatti stampata sul petto della maglia Home 2023/24 la rappresentazione di una mastectomia, con il disegno di un seno su un lato e una cicatrice sull'altro.