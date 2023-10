Olimpiadi 2028 a Los Angeles, nuovi sport ammessi dal Cio

"La scelta di quattro nuovi sport e il ritorno del baseball sono in linea con la cultura sportiva americana, e metterà in mostra lo sport americano iconico nel mondo, mentre porta quello internazionale negli Stati Uniti. Queste discipline, e tutte le altre, renderanno unici i Giochi Olimpici Los Angeles 2028", ha detto il presidente del Cio, Thomas Bach, dopo la decisione del Comitato Olimpico Internazionale

La scelta “in linea con la cultura americana”

Si tratta di una svolta che va incontro agli interessi di circa due miliardi di appassionati in tutto il mondo, con gli Stati Uniti, organizzatori proprio dei Giochi del 2028, e l'India su tutti ad esultare per queste novità. "La scelta di questi quattro nuovi sport e il ritorno del baseball sono in linea con la cultura sportiva americana, e metterà in mostra lo sport americano iconico nel mondo, mentre porta quello internazionale negli Stati Uniti. Queste discipline, e tutte le altre, renderanno unici i Giochi Olimpici Los Angeles 2028", ha detto il presidente del Cio, Thomas Bach. Aggiungendo che "l'inclusione di questi sport permetterà al movimento olimpico di impegnarsi con nuovi atleti e fan community negli Stati Uniti e a livello globale". Un po' meno entusiasmo quello proveniente dai Paesi europei, dove cricket, baseball, lacrosse, flag football e squash non hanno molto seguito e, in alcuni casi, sono persino sconosciuti.

Le novità di Los Angeles 2028

Il cricket è lo sport più amato in Paesi come India, Pakistan e Bangladesh oltre ad essere uno dei più praticati in Gran Bretagna e Australia. Il baseball, al pari di basket e football americano, risulta tra gli sport più amati in Nord America ma anche in Giappone, Corea del Sud, Cuba e nei Paesi caraibici. Il lacrosse, invece, è uno sport di squadra, particolarmente partito in Nord America, specie tra i ragazzi che frequentano le università. E’ una specie di hockey su prato giocato però con l’ausilio delle racchette. Lo squash è una sorta di concorrente del moderno padel, mentre il flag football è uno sport di squadra, che non prevede il contatto fisico, vicino al football americano e dunque piuttosto diffuso tra i più giovani. I giocatori devono portare alla cinta due bandiere che devono essere strappate dagli avversari.