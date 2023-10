Ibrahimovic ha chiesto alla compagna di sposarlo, ma lei ha detto no

In un'intervista con Piers Morgan l'ex attaccante ha raccontato ironicamente di aver fatto la proposta di nozze - rifiutata - alla compagna e madre dei suoi due figli, Helena Seger. “È successo un paio di anni fa, le ho detto: ‘Dopo 20 anni meriti di sposarti con me’. Lei ha risposto: ‘Non ho bisogno di essere sposata con te per stare con te'"

Una storia di lunga data, di oltre 20 anni, ma nessuna intenzione di sposarsi. L'ex calciatore svedese Zlatan Ibrahimovic, 42 anni, in un'intervista tv con il giornalista britannico Piers Morgan ha raccontato ironicamente di aver fatto la proposta di nozze - rifiutata - alla compagna e madre dei suoi due figli, Helena Seger. “È successo un paio di anni fa, le ho detto: ‘Dopo 20 anni meriti di sposarti con me’. Lei ha risposto: ‘Non ho bisogno di essere sposata con te per stare con te‘", ha raccontato Ibrahimovic, dicendo che lei "è forte, molto forte". Quando gli è stato chiesto se avrebbe rifatto in futuro la proposta alla compagna, lui ha risposto: “No, ha avuto una possibilità, non ne avrà una seconda. Ma ha due figli da me, quindi è ancora più grande che essere sposati”.

L'incontro nel 2001

Il loro incontro avvenne nel 2001. Lui aveva 20 anni, lei 31. "Eravamo a Malmoe, lui aveva parcheggiato male la sua Ferrari e io con la mia Mercedes non riuscivo passare", raccontò Seger, ex modella di origini svedesi. "L'ho attaccato duramente, ma evidentemente ha visto qualcosa che gli è piaciuto".