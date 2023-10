Serie A, prosegue settima giornata. Bologna-Empoli finisce 3-0. VIDEO

La settima giornata di Serie A prosegue oggi con quattro partite. Alle 12.30 si è giocata Bologna-Empoli: 3-0, con tripletta di Orsolini. Alle 15 c’è Udinese-Genoa, alle 18 Atalanta-Juventus, alle 20.45 chiude la domenica Roma-Frosinone. Ieri il Napoli ha vinto 4-0 a Lecce, il Milan ha battuto 2-0 la Lazio, Salernitana-Inter è finita 0-4 ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Il turno si chiude lunedì con Sassuolo-Monza e Torino-Verona alle 18.30 e Fiorentina-Cagliari alle 20.45 (in diretta su Sky).

La cronaca di Bologna-Empoli

Il Bologna batte 3-0 l’Empoli. Il risultato si sblocca al 22’: gran gol di Orsolini, che in corsa controlla di tacco, evita Walukiewicz con uno scavetto, poi di sinistro calcia sul primo palo e supera Berisha. La reazione dell’Empoli è immediata: al 24’ Maleh centra il palo, con Skorupski già battuto. Al 37’ Caputo segna, ma il gol viene annullato per fuorigioco di Ebuehi. Il primo tempo finisce 1-0 per i padroni di casa. Nella ripresa l’Empoli si lancia a caccia del pareggio, ma a trovare il gol è di nuovo il Bologna: al 66’ ci pensa ancora Orsolini di sinistro, servito da Ferguson. Al 92’ Orsolini, su assist di El Azzouzi, firma la tripletta. Finisce 3-0, con la squadra di Motta che, dopo tre 0-0 di fila, ritrova la vittoria al Dall'Ara.

Il tabellino di Bologna-Empoli 3-0 (GLI HIGHLIGHTS)

21' pt Orsolini, 21' st e 47' st Orsolini



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Corazza (23' st De Silvestri), Beukema, Calafiori, Kristiansen, Moro (9' st El Azzouzi), Freuler (23' st Aebischer), Orsolini, Ferguson, Ndoye (41' st Lykogiannis), Zirkzee (41' st Van Hooijdonk). All.: Motta



EMPOLI (4-4-1-1): Berisha, Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace (24' st Bastoni), Marin, Ranocchia (14' st Fazzini), Maleh, Cambiaghi (14' st Cancellieri), Baldanzi (24' st Destro), Caputo (34' st Shpendi). All.: Andreazzoli



Ammoniti: Cacace, Walukiewicz, Corazza, Ranocchia, El Azzouzi, Cancellieri per gioco scorretto.