MotoGp 2023, vittoria di Bezzecchi al Gp dell’India. Gli highlights

Il pilota della Ducati Mooney VR46 ha ottenuto uno storico trionfo. Secondo Martin, terzo Quartararo. Il leader del mondiale, il campione del mondo Pecco Bagnaia, è invece caduto a 8 giri dal traguardo e adesso vede i rivali per il titolo avvicinarsi nella classifica generale

È una vittoria importante quella ottenuta da Marco Bezzecchi che, sulla Ducati del Mooney VR46 Racing Team, ha vinto in solitaria il primo Gran Premio d'India della storia della classe MotoGp. Il mondiale, infatti, è riaperto: in seconda posizione si è posizionata la Ducati Pramac di Jorge Martin, mentre il campione del mondo Pecco Bagnaia, su Ducati ufficiale, è caduto a otto giri dal traguardo. La sua Desmosedici si è ribaltata sulla ghiaia in una caduta che non ha comunque provocato danni al pilota torinese. Sul podio anche Fabio Quartararo su Yamaha, terzo. "Voglio dedicare questa vittoria al mio carissimo amico che ci ha lasciato due giorni, Filippo”, ha dichiarato Bezzecchi a fine gara, dedicando la vittoria, come già la pole position, a Filippo Momesso, il motociclista ventiquattrenne trovato senza vita nella sua casa di Trento.

La gara Tutto cambia al quattordicesimo giro quando Bagnaia, in lotta con Martin per il secondo posto, ha perso l’anteriore della sua Desmosedici ed è finito nella ghiaia poco dopo aver passato il rivale nella lotta per il secondo posto. Lo stesso Martin, piuttosto impreciso tra errori e dritti in staccata, ha dovuto poi accettare un ulteriore, faticoso, corpo a corpo con Quartararo, che alla fine si è accontentato del terzo posto e di un podio che non vedeva dalla gara di Austin. Quinto Joan Mir, che porta la Honda Hrc al suo miglior piazzamento stagionale. Il suo compagno Marc Marquez, dopo aver raggiunto il sesto posto, scivola e risale dalle retrovie con un passo da podio al nono posto. leggi anche MotoGp, in Catalogna incidente per Bagnaia: “No fratture”. VIDEO

Bagnaia: "La caduta è colpa mia, ma di certo non mollo" "Colpa mia, ho fatto un errore ma ero al limite. Ho chiesto scusa alla squadra. Non siamo riusciti a trovare la quadra in questo weekend", ha detto Bagnaia dopo la caduta. "Gli altri avevano una gomma diversa, noi abbiamo optato per una più dura e stava andando bene. Poi è bastata una piccola sbavatura: ho frenato forte e, quando mi si sono riallineate le ruote, l'ho persa - ha spiegato il pilota Ducati a Sky Sport - Abbiamo accettato il rischio: sono due gare che perdiamo punti, era importante stare davanti e questa era la soluzione. In ogni caso non mollo... torneremo dove dobbiamo essere".

La classifica mondiale Dopo il Gran Premio d'India classe MotoGp, sensibile passo avanti in classifica dei più diretti rivali del leader del campionato Francesco Bagnaia caduto a otto giri dal termine. Jorge Martin, secondo, è ora a -13 punti dal campione del mondo, mentre Marco Bezzecchi, vincitore della gara, si ritrova a -44 dal pilota della Ducati ufficiale. leggi anche MotoGp India, Bezzecchi in pole. Martinez vince la gara sprint. VIDEO