Serie A, Salernitana-Torino 0-3. Ora in campo Verona-Bologna

La quarta giornata di Serie A si chiude con altre due partite. La Salernitana ha perso in casa 0-3 contro il Torino. Dalle 20.45 al Bentegodi il Verona ospita il Bologna. Sabato hanno portato a casa tre punti la Juventus (3-1 contro la Lazio) e l’Inter (5-1 nel derby contro il Milan), mentre il Napoli ha pareggiato 2-2 con il Genoa. Domenica pari in Cagliari-Udinese (0-0) e Monza-Lecce (1-1) e vittore per il Frosinone (4-2 al Sassuolo), la Fiorentina (3-2 contro l’Atalanta) e la Roma (7-0 all’Empoli) ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ).

La cronaca di Salernitana-Torino

Primo tiro in porta dopo 40 secondi per la Salernitana: ci prova Cabral ma Milinkovic-Savic blocca in due tempi. Poi Candreva con un destro sul secondo palo, il portiere del Torino respinge con i pugni. I granata rispondono al 15' con il gol del vantaggio: la sblocca Buongiorno. Al 41' arriva il raddoppio del Torino con un destro da fuori area di Radonjic. Nel recupero del primo tempo Salernitana vicina al gol, il tiro di Cabral colpisce il palo. Nella ripresa un Radonjic scatenato segna ancora al 50' e al 58', ma il secondo gol viene annullato per fuorigioco dopo un check al Var e il risultato rimane sul 3-0 per il Torino. All'83' Salernitana vicina al gol con un colpo di testa di Fazio ma Milinkovic-Savic dice no.

Il tabellino di Salernitana-Torino 0-3

Gol: 15' Buongiorno, 41' e 50' Radonjic