Tennis, Arnaldi batte Borg in Coppa Davis: l'Italia va alle Finals

L'Italia vola alle Finals di Coppa Davis grazie alla vittoria Matteo Arnaldi nel primo singolare della sfida con la Svezia, in corso alla Unipol Arena di Bologna. Il tennista ha conquistato il punto decisivo per la certezza matematica del passaggio del turno battendo Leo Borg in due set finiti 6-4 e 6-3. Il 22enne sanremese, numero 48 del mondo, si è imposto sul figlio della leggenda del tennis mondiale Björn Borg e numero 334 Atp.