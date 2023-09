Serie A, Juventus-Lazio 3-1. Alle 18 il derby Inter-Milan

I bianconeri vanno in testa alla classifica in attesa del derby di San Siro. Alle 20.45 sarà invece la volta di Genoa-Napoli

La cronaca di Juve-Lazio 3-1

In avvio, al primo pallone toccato in area, Vlahovic gira in rete un assist di Locatelli. Il raddoppio è di Chiesa al 26'. Al 64' però c'è un errore in costruzione di Bremer, che sbaglia il passaggio per Cambiaso. Luis Alberto lo ruba, si avvicina alla porta e poi con il destro a giro trova la rete. Ma immediato arriva il definitivo 3-1 di Vlahovic.

Il tabellino di Juve-Lazio

10’ Vlahovic, 26’ Chiesa, 64’ Luis Alberto, 67’ Vlahovic

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, McKennie (72’ Weah), Miretti (59’ Fagioli), Locatelli, Rabiot, Kostic (59’ Cambiaso), Chiesa (83’ Milik), Vlahovic 8 (83’ Kean). All. Allegri

LAZIO (4-3-3): Provedel, Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj (46’ Pellegrini 5.5); Kamada (79’ Guendouzi), Cataldi (46’ Rovella), Luis Alberto, Felipe Anderson (73’ Pedro), Immobile (69’ Castellanos), Zaccagni. All. Sarri

Ammoniti: Miretti, Bremer, Gatti, Cambiaso, Vlahovic (J), Pellegrini (L)