Violenza donne, Serie A di calcio femminile lancia campagna "MaiPiù"

Ad una manciata di giorni dall’inizio del campionato, la Divisione Serie A Femminile Professionistica ha deciso di lanciare “#MAIPIÙ”, una campagna contro la violenza di genere che verrà inaugurata sabato 16 settembre, proprio in occasione della prima giornata del massimo campionato. La Figc, come si legge in un comunicato ufficiale , ha deciso tra l’altro di “intensificare e ampliare la sua azione durante tutto l’arco della stagione” e, per questo motivo, “nei prossimi mesi organizzerà diverse iniziative di sensibilizzazione che possano dare un contributo concreto alla lotta verso un fenomeno difficile da arginare”.

Cappelletti: "Un monito contro la violenza di genere"

Secondo Federica Cappelletti, presidente della Serie A femminile, “#MAIPIÙ è un monito contro la violenza di genere, un messaggio forte che vogliamo urlare partendo dagli stadi”. In quest’ottica, infatti, “il prossimo fine settimana osserveremo un minuto di silenzio in tutti i campi di gioco in memoria delle donne vittime di femminicidio e di tutte quelle violate nella loro integrità fisica, mentale e nella dignità umana”. Solo considerando il 2023, ha sottolineato Cappelletti, “79 donne hanno perso la vita e altre continuano a vivere nel terrore. Non vogliamo e non possiamo più stare alla finestra, è ora di fare squadra e pretendere maggiore attenzione su un tema che riguarda tutti noi. Ogni donna ha diritto alla vita e al rispetto”. Su tutti i campi verrà esposto uno striscione con l’hashtag #MAIPIÙ. La campagna proseguirà poi fino alla fine del campionato “con attività nelle scuole, iniziative social e coinvolgimento di personaggi dello sport e dello spettacolo”.