United, Antony in congedo per difendersi da accuse di violenza

L'annuncio del club

Lo United ha concordato con il giocatore di stare lontano dal club per concentrarsi sulla difesa. Antony non è stato arrestato né accusato e afferma che collaborerà con la polizia per dimostrare la sua innocenza. Il club, appena reduce dall'uscita di Mason Greenwood dal club, ha dichiarato in un comunicato: "Il Manchester United riconosce le accuse mosse contro Antony. I giocatori che non hanno partecipato alle partite internazionali torneranno ad allenarsi lunedì. Tuttavia, è stato concordato con Antony che ritarderà il suo ritorno fino a nuovo avviso per rispondere alle accuse". "Come club condanniamo atti di violenza e abusi. Riconosciamo l'importanza di salvaguardare tutti coloro che sono coinvolti in questa situazione e riconosciamo l'impatto che queste accuse hanno sui sopravvissuti agli abusi", spiega ancora lo United, che non ha sospeso Antony, ma continuerà a monitorare l'evolversi della situazione Antony rimarrà a stipendio pieno e spera di tornare a disposizione del club il prima possibile.