MotoGp, Gp San Marino: pole a Jorge Martin. Poi Bezzecchi e Bagnaia

Jorge Martin, su Ducati Pramac, ha conquistato la pole position nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, classe MotoGp. Dietro di lui l'altra Ducati non ufficiale di Marco Bezzecchi. Terza posizione per il campione del mondo della Ducati Francesco Bagnaia, reduce dallo spaventoso incidente a Barcellona e ancora ammaccato. Queste qualifiche hanno determinato non solo la griglia di partenza della gara di domani, ma anche quella della Sprint race in programma oggi alle 15: la gara sprint, nuovo format MotoGp, non cambia l’ordine di partenza di domani ma assegna ai piloti punti in ottica Mondiale. Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, che si corre domani alle 14 sul circuito di Misano Adriatico (Rn) intitolato a Marco Simoncelli, è il 12esimo appuntamento della stagione.