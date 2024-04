Tennis, Masters Madrid: Sinner batte Kotov e va agli ottavi di finale

Il racconto della partita

Il primo set comincia con un doppio break e controbreak, poi Sinner allunga e vince il set 6-2 in 34 minuti di gioco in cui Kotov non è mai riuscito a tenere un turno di battuta. Nel secondo set invece è il russo a fare subito un break, poi nel nono game Sinner salva un set point. Quando il russo va a servire per il set arriva il controbreak dell’altoatesino che si porta sul 5-5. Il campione italiano vince soffrendo i due game successivi e va a conquistare set e partita.

Chi era l’avversario di Sinner

Sinner è tornato in campo dopo l'esordio vittorioso nel derby tricolore con Lorenzo Sonego. L'altoatesino ha sconfitto il russo Pavel Kotov, attuale n.72 del ranking, con un "best" di n.61 siglato a fine gennaio. Alla Caja Magica il 25enne moscovita aveva superato all'esordio in due set il qualificato spagnolo Ramos-Vinolas e al secondo turno aveva sconfitto l'australiano Thompson. La strada di Kotov in questa prima parte di stagione si è incrociata diverse volte con quella di tennisti italiani: aveva battuto Musetti negli ottavi ad Hong Kong, Sonego al primo turno a Doha, si è preso la rivincita contro Cobolli negli ottavi a Marrakech e sempre nel torneo marocchino ha superato Fognini nei quarti.