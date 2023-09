Inzaghi, ufficiale il rinnovo di contratto con l'Inter fino al 2025

Simone Inzaghi e l'Inter avanti insieme fino al 2025. Lo ha annunciato il club nerazzurro in una nota. Il tecnico ha, quindi, trovato l'accordo per il prolungamento del contratto che sarebbe scaduto a giugno 2024. Malgrado Inzaghi fosse in scadenza al termine della stagione, il tema del rinnovo non è mai stato trattato con la fretta di dover chiudere subito il discorso: da entrambe le parti c’è sempre stata l’intenzione di proseguire insieme.