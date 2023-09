Formula 1, Gp Italia: pole Sainz a Monza, seguono Verstappen e Leclerc

Le Rosse scatenate sul circuito di casa: prima pole stagionale e seconda in carriera per lo spagnolo, che precede il campione del mondo e il compagno di squadra. Quarto Russell, solo nono Hamilton

Ferrari in pole al Gp d'Italia. Carlos Sainz è stato il più veloce nelle qualifiche sul circuito di Monza, chiudendo davanti alla Red Bull del campione del mondo Max Verstappen. Terza l'altra rossa di Charles Leclerc. Per lo spagnolo della Ferrari, assolutamente scatenato già nella giornata di ieri, si tratta della prima pole stagionale, la sua seconda in carriera.