Pallavolo, al via gli Europei: ecco quando gioca l'Italia

Sport

Paola Egonu, dalla pallavolo a Sanremo: la sua storia

Nata in provincia di Padova, ha conquistato numerosi riconoscimenti sia in squadra sia come giocatrice individuale. Portabandiera alle Olimpiadi di Tokyo, con le Azzurre nell'ottobre del 2022 ha vinto la medaglia di bronzo ai mondiali di Polonia-Olanda. Il 9 febbraio 2023 affianca Amadeus e Gianni Morandi sul palco dell'Ariston

Per la terza serata del Festival di Sanremo arriva sul palco dell'Ariston Paola Egonu, campionessa italiana di pallavolo e per una sera co-conduttrice insieme ad Amadeus e Gianni Morandi. Considerata tra le atlete più forti del suo sport, è nata a Cittadella, vicino a Padova, il 18 dicembre 1998. I suoi genitori sono di nazionalità nigeriana. Ha due fratelli, Angela e Andrea. Sua cugina Terry Enweonwu è pallavolista, come lei

Paola Egonu inizia con la pallavolo nella sua città natale. Nella stagione 2013-14 entra a far parte della squadra federale del Club Italia, in Serie B1: resta legata a questa maglia per un totale di quattro annate. Nella stagione 2014-15 gioca in Serie A2 e in quella 2015-16 in Serie A1